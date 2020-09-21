الأردن : دراسة فتح المعابر الحدودية وقرار قريب بشأن دوام الجامعات

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أكدت الحكومة السبت، دراستها لفتح المعابر الحدودية ضمن آلية تراعي شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها لم تتخذ قرارا للآن بهذا الشأن، موضحة أنه لا تفكير أيضا في فرض الحظر الشامل في هذه المرحلة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة السبت، إنه لا تفكير في حظر شامل في هذه المرحلة، مبينا بذات الوقت أنه يجري التعامل مع حظر جزئي وبعض الاغلاقات.

وأرجع العضايلة في حديثه لـ"المملكة" قرار الحظر الجزئي والاغلاقات لتجنب الاسوء من حيث زيادة عدد الوفيات والاصابات.

المعابر الحدودية

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية قال إن هناك دراسة على موضوع فتحها ولكن لم تنته الدراسة وكيف ستكون الالية.

"اعتقد في حال اتخذ القرار ستكون نفس الالية في التعامل مع المطارات (...) للآن لم يتخذ قرار" وفق العضايلة

"كل قرار يتم اتخاذه من قبل الحكومة يتم التشاور فيه مع الجهات المعنية (...) لا نتخذ أي قرار قبل الدراسة وتوصية من الجهات المعنية بالامر" وفق العضايلة

وقال إنه عند الحديث أن الأمور تحت السيطرة فهذا يعني أن عدد الوفيات ما زال محدودا والاصابات كذلك.

وقال العضايلة إن الوباء عالميا يتم التعامل معه بشكل يومي، موضحا أنه لا يوجد حلول سحرية للتعامل مع الوباء ويجب التعايش والتكيف معه حتى لو وجد اللقاح.

"ما زال العلماء يقولون حتى لو كان هنالك مطعوم فيجب التكيف مع الفيروس من خلال الالتزام بالمعايير الصحية" بحسب العضايلة

ولدى سؤاله عن الإغلاقات وأثرها على الاقتصاد قال العضايلة إن كل قرار يتخذ هو انعكاس للحالة الوبائية (...) نتمنى ان نتخلص من الوباء وان لا نتخذ قرارات فيها اذى لقطاعات معينة ولكن مجبرين على اتخاذ بعض القرارات لحماية صحة المواطنين وأيضا اقتصادنا من الانهيار.

وتابع: "قد نغلق هناك وهناك لكن ذلك افضل بكثير من حظر شامل وخسائر كبيره جدا. ، وفق المملكة .

وفيما بتعلق بالمطاعم وعملها قال إنه ترك للمطاعم موضوع التوصيل والمناولة وهذا يخفف من وطأة اغلاق المطاعم.

"نأمل ان لا تطول الاغلاقات، ولكن موضوع الحماية الاقتصادية هو دائما تحت الدراسة واذا ما توفرت النافذة التمويلية للحماية الاقتصادية والاجتماعية لن تتأخر الحكومة بتوفيرها." بحسب العضايلة

وقال العضايلة إن الحكومة راعت الذين تضرروا الفترة الماضية وجرى الوصول إلى أكثر من مليون أسرة سواء من خلال الضمان الاجتماعي أو من خلال صندوق همة وطن.

وأضاف العضايلة أن الحظر سيكون على مستوى مناطق مدينة قرية منطقة أما الحظر الشامل حتى هذه اللحظة لا تفكير فيه.

"الحظر له تداعيات اقتصادية كبيرة لذلك لا تفكير فيه للان، نتمنى ان تتراجع الحالات بسبب الاغلاقات التي جرت قرارها خلال الأسبوع الماضي المدارس والمطاعم والمساجد" وفق العضايلة

الجامعات

وفي حديثه عن دوام الجامعات قال إنه عند اتخاذ قرار تعليق دوام المدارس كان هناك تفكير في الجامعات، ولكونها في عطلة حاليا لم يتخذ أي قرار بشانها.

"قبل نهاية الشهر سيتم اتخاذ أي قرار وفقا للحالة الوبائية في ذلك الوقت." وفق العضايلة

وفيما يتعلق بالعزل المنزلي قال إنه في حال ارتفع عدد الإصابات النشطه لـ 3 الاف سيجري اللجوء للعزل المنزلي، مضيفا أن القرار لم يتخذ بعد، ونأمل ان لا نصل اليه وان تبقى الحالات اقل حتى تبقى الامور كما عليه الان.

"تم توفير اكثر من 600 إلى 700 جهاز تنفس، وزيادة غرف الإنعاش بعد جائحة كورونا 235 غرفة" وفق العضايلة

وقال العضايلة: "نأمل أن لا يشكل وباء كورونا تحد للخدمات الصحية واذا وصلنا لمرحلة 3 الاف حالة نشطة في المستشفيات سنلجا للعزل المنزلي كما هو معمول به عالميا."

وفي حديثه عن أمر الدفاع 16 قال إنه تم إقرار أمر الدفاع رقم 16 لوجود بعض الإصابات بسبب بيوت الافراح والعزاء ولذلك تم التشديد على ذلك، وبدأت الأجهزة الأمنية بمخالفة العشرات من المواطنين الذين خالفوا امر الدفاع 16 .

"المواطن الفرد مسؤول بحضوره ويتم مخالفته لذلك عندما يتم دعوة اين مواطن يسال الداعي كم العدد وان لا يزيد عن 20" وفق العضايلة

ولفت إلى أنه في حال وصل الامن العام لموقع تجمع وكان العدد يزيد عن 20 سيتم مخالفة الموجودين.

فتح المطار

وقال العضايلة إن عملية فتح المطار كانت ضمن ضوابط صحية صارمة، أتاحت عودة نحو 7 الاف شخص اغلبهم أردنيين.

وبين العضايلة أن إعادة الرحلات المنتظمة لن يشكل خطرا كبيرا اذا ما التزمنا بالمعايير الصحية وفحص pcr قبل وبعد والحجر المنزلي بعد الوصول للاردن.

"سيكون هنالك زيارات مفاجأ من الجهات الرقابية للمواطنين القادمين من الخارج والمحجورين في المنازل وسيتم فرض غرامات على المخالفين" وفق العضايلة.