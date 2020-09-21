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مجمع فيصل الطبي يفعل التحول الإلكتروني لقسم التقارير الطبية

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مجمع فيصل الطبي يفعل التحول الإلكتروني لقسم التقارير الطبية مجمع فيصل الطبي يفعل التحول الإلكتروني لقسم التقارير الطبية
عبر واتساب.. لسرعة وصول الخدمة للمستفيد

مجمع فيصل الطبي يفعل التحول الإلكتروني لقسم التقارير الطبية

أعلنت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، تفعيل طلب الخدمة إلكترونيًا عبر "واتساب" للإجازات المرضية، والتقارير باللغة الإنجليزية وباللغة العربية.

وذكرت إدارة المجمع، أن التحول الإلكتروني التام للقسم يهدف إلى سرعة وصول الخدمة للمستفيد، مبينةً أنه شمل محاور عدة، من ضمنها: التحول الإلكتروني للإجازات بنظام منصة بشكل كامل، والتحول الإلكتروني للتقارير وكتابتها من الملف الإلكتروني وأرشفتها.

ويؤدي القسم دورًا مهمًا وحيويًا لتقديم خدمة صحية متقدمة، لما يوفره من معلومات شخصية وطبية صحيحة ودقيقة وسريعة للمستفيد، والقدرة على التعامل مع المعلومات الطبية بحرص وسرية تامة وإعداد الموازنة وطلبات اللجان والمخاطبات الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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