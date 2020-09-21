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إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل

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إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل
لمناقشة الأوضاع المالية للنادي وملفات اللاعبين الأجانب

إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل

أوصى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الإثنين، بسرعة عقد جمعية عمومية عادية يوم الـ14 من أكتوبر المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها إدارة النادي الأهلي بعقد جمعية عمومية عادية منذ توليها زمام الأمور مطلع شهر فبراير الماضي.
ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية الأهلاوية الوضع المالي للنادي، وملفات اللاعبين الأجانب والمدربين ومواضيع الفئات العمرية والألعاب المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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