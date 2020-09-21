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شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان"

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شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان" شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان"
أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية

شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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