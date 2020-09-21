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الشركة الدولية للموارد البشرية تحدث تطبيقها ""iHR

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الشركة الدولية للموارد البشرية تحدث تطبيقها ""iHR الشركة الدولية للموارد البشرية تحدث تطبيقها ""iHR
المميزات المقدّمة تشمل توفير خدمة "دعم الإرشاد المهني"

الشركة الدولية للموارد البشرية تحدث تطبيقها

حدثت الشركة الدولية للموارد البشرية، تطبيق iHR، http://onelink.to/2yw7th الذي يعتبر التطبيق الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويقدم الخدمات التوظيفية لأصحاب العمل وطالبي العمل والعديد من الخدمات في منصة واحدة، من خلال نوافذ أكثر وأشمل.

وتضمن التحديث توفير خدمة دعم الإرشاد المهني، والذي يساعد طالب الوظيفة على البحث عن عمل يلائم شخصيته وصقل موهبته واستثمار مواهبه، وكذلك البحث عن المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، وغيرها الكثير من الجوانب الإيجابية فيما يخص الإرشاد المهني.

وشمل التحديث طريقة كتابة السيرة الذاتية والتي تعد جواز العبور لدخول الوظيفة، حيث تكمن أهميتها في طريقة تقديمها لمدير التوظيف بطريقة تجعله يقتنع بمقابلة طالب الوظيفة.

يشار إلى أن التطبيق قد أطلق رسمياً في عام 2018 ويحتل حالياً المرتبة الثانية في تطبيقات الأعمال والمرتبة رقم 52 على مستوى كافة التطبيقات في متجر آبل.

ويقدم التطبيق حالياً تقارير يومية عن التوظيف، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للمقابلات الشخصية عن طريق الفيديو القصير والاتصال الصوتي والمرئي وكذلك المراسلات الفورية، فضلاً عن إرسال الملفات بين أصحاب العمل.

وقد تميز التطبيق، مؤخراً، بإحداث نقلة نوعية في عالم التوظيف واستقطاب القياديين والمحترفين.

وقامت الشركة كذلك بإجراء تحديث جديد لتطبيق iHR meet http://onelink.to/ihrmeet، يحتوي على ميزة استخدام سماعة الهاتف بدلاً من السماعة الخارجية أو العكس كما يستطيع عضو ihr academy الدخول على iHR meet بنفس البريد الإلكتروني والرقم السري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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