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"الداخلية الكويتية": ضبط فتاة "الأفعال المنافية للآداب"

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"الداخلية الكويتية": ضبط فتاة فيديو "الأفعال المنافية للآداب" "الداخلية الكويتية": ضبط فتاة "الأفعال المنافية للآداب"
ظهرت بحالة غير طبيعية في أحد الشوارع

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها قامت بضبط فتاة ظهرت في شريط بحالة غير طبيعية تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر فيها فتاة بحالة غير طبيعية (تحت تأثير خمر أو مخدرات)، وهي تهبط من سيارة بيضاء بأحد شوارع الكويت، وتقوم بالرقص وسط السيارات.

وفي بيانها، نشرت الداخلية الكويتية صورة للسيارة والفتاة التي تم إخفاء ملامحها، معقبة: "إن دوريات تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة ضبطت فتاة تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي".

وأضافت الداخلية حول تفاصيل الواقعة أن "بلاغاً ورد للعمليات عن قيام فتاة بأفعال منافية للآداب العامة، وأنها بحالة غير طبيعية في شارع الخليج العربي عند أحد التقاطعات، حيث تم توجيه الدوريات القريبة من الموقع وضبط الفتاة ووجد أنها بحالة غير طبيعية".

وتابعت الداخلية الكويتية أن "الفتاة تم إحالتها إلى مخفر الرميثية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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