أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ"جريفة شقراء"

Print
نخيل وأحواش على أراضٍ حكومية.. والبلدية تؤكد تطبيق الأنظمة

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

قامت بلدية القصب بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمركز الجريفة شمال محافظة شقراء، عبارة عن أحواش مسورة بالنخيل، تقدر مساحتها ب ١١٣٠٠ م ٢.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها بلدية القصب في متابعة التعديات على الأراضي الحكومية داخل النطاق العمراني.

من جانبه، ذكر رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، أن البلدية وعبر مراقبيها وبالتعاون مع رؤساء المراكز تتابع جميع التعديات في القصب والمراكز التابعة للبلدية، ولن تسمح بالتجاوزات على أي أرض حكومية داخل النطاق العمراني تحت سلطة البلدية، ومن يثبت تعديه سيتم تطبيق الأنظمة عليه بالإزالة.

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

شاهد.. بلدية القصب تزيل تعديات بمساحة ١١٣٠٠م٢ بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

شبكة عيون الإخبارية