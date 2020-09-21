أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة

Print
وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة
عددها 2.100 وتغطي الفترة من 2009 إلى 2017

وثائق مسربة تكشف تورط بنوك عالمية في تحويل أموال مشبوهة

نقل موقع "بازفيد" الأمريكي ووسائل إعلامية أخرى عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاماً رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.

وتضمنت الوثائق المسربة أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية.

وبينت تقارير صحفية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها "بازفيد" واطلع عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ومنظمات إعلامية أخرى، وفقاً لـ "رويترز".

وأوضح "الاتحاد" أن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.

وأضاف أن الوثائق المسربة ليست سوى نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة.

وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي: إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان تشيس، ودويتشه بنك، وستاندرد تشارترد، وبنك أوف نيويورك ميلون.

وتقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى.

وتتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورجان لأفراد وشركات قد يكونوا فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية