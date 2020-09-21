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بعد صعود الفريق لدوري المحترفين.. رئيس القادسية يودع كرسي الرئاسة

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بعد صعود الفريق لدوري المحترفين.. رئيس القادسية يودع كرسي الرئاسة

قدم رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، الاثنين استقالته من رئاسة النادي بسبب ظروفه العملية وبعد أيام قليلة من صعود الفريق إلى دوري المحترفين.
ونشر الزامل تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "إخواني الأوفياء عشاق نادي القادسية تشرفت وأسعدني كثيراً خدمة هذا النادي العريق، ونظراً لظروفي العملية فإنني أجد نفسي مجبراً على إعلان استقالتي من رئاسة النادي".
يذكر أن مساعد الزامل تولى رئاسة القادسية في يونيو 2019 بعد أن نصبته الجمعية العمومية للنادي رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 أعوام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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