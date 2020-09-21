سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8291.35 نقطة

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بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8291.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.4 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وملاذ للتأمين، وسلامة، وأسواق المزرعة، والدرع العربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، ونماء للكيماويات، والجوف، وتبوك الزراعية، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و4.91%.



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسابك، والأسماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 848.48 نقطة ليقفل عند مستوى 12208.73 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 890 ألف سهم تقاسمتها 1465 صفقة.