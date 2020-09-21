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الأعلى منذ يونيو.. إيران: 3341 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

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الأعلى منذ يونيو.. إيران: 3341 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة الأعلى منذ يونيو.. إيران: 3341 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة
ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الحالات إلى 425,481

الأعلى منذ يونيو.. إيران: 3341 إصابة بـ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قفز بواقع 3341 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 425,481 إصابة.

وقالت المتحدثة إن 177 توفوا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الرسمي إلى 24478 في إيران، التي تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد كان نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي قد ذكر الأسبوع الماضي أن البلاد بأكملها في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع حالات الإصابات والوفيات اليومية بمعدلات تنذر بالخطر.

وحذر مسؤولو الصحة الإيرانيون من حدوث موجة تفش ثالثة للوباء، في حين عزت ارتفاع عدد الإصابات جزئيا إلى انخفاض الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وبالرغم من مخاوف تفشي الفيروس، أعيد فتح المدارس في 5 سبتمبر أمام 15 مليون طالب، رغم أن وزارة التعليم قالت في وقت لاحق إن حضور الفصول الدراسية ليس إلزاميًا على الأطفال. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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