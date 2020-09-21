أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن

Print
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن السعودية مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن
يرصد ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرضاً افتراضياً عن الأماكن السعودية

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضاً افتراضياً بعنوان "ملامح وأماكن سعودية" بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ويرصد المعرض ما تزخر به المملكة من تاريخ وجغرافيا وتنوع ثقافي، ويبرز صورًا متنوعة باللغتين العربية والانجليزية بهدف التعريف بها.

وتعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة نموذجًا في عرض أوعية الإنتاج الفكري وتنظيمها بشكل يتناغم مع مقتنيات العصر وذلك من الكتب والدوريات والمواد السمعية والبصرية، ومخطوطات في مجالات المعرفة المختلفة، والاهتمام بتجميع الإنتاج الفكري والعربي والأجنبي وتوثيقه بجميع أشكاله من الدوريات والبحوث المتعلقة بتاريخ الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة العربية بوجه عام.

ويمكن الدخول للمعرض من خلال الرابط التالي: https://ideaswindow.com/exhibtion/index.html .مكتبة الملك عبد العزيز العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية