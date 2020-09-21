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زيادة السعة السريرية لأجنحة الدخول في مستشفى الصحة النفسية بالطائف

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زيادة السعة السريرية لأجنحة الدخول في مستشفى الصحة النفسية بالطائف زيادة السعة السريرية لأجنحة الدخول في مستشفى الصحة النفسية بالطائف
يضم 670 سريراً.. والعمل قائم على 3 مراحل لرفع الأسرّة إلى 110%

زيادة السعة السريرية لأجنحة الدخول في مستشفى الصحة النفسية بالطائف

بدأت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف بالعمل على زيادة السعة السريرية بأجنحة الدخول؛ بسبب زيادة الطلب من ذوي المرضى على رعاية مرضاهم لحين استقرار حالاتهم النفسية.

ويعتبر مستشفى الصحة النفسية في الطائف من أكبر المستشفيات المتخصصة ويضم 670 سريراً منها 512 سريراً لعنابر الرجال موزعة العنبر الشرعي وعنابر التنويم وعنبر الدخول، و158 سريراً لعنابر النساء.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي أن العمل قائم على ثلاث مراحل تم في المرحلة الأولى الانتهاء زيادة عدد أسرّة الدخول من 70 إلى 105 أسرّة، والمرحلة الثانية وجارٍ العمل فيها على زيادة عدد أسرّة الدخول إلى 140 سريراً لأجنحة الرجال، وزيادة أسرّة دخول النساء إلى من 25 إلى 56 سريراً.

وأضاف "المالكي" أن المرحلة الثالثة عبارة عن مبادرة تحت اسم (مبادرة إيثار)، وتهدف لخدمة المرضى نفسياً بمنطقة مكة المكرّمة (مكة المكرّمة، جدة، الليث، القنفذة... إلخ) من خلال استقبال جميع الحالات الطبية المحولة من مستشفيات المنطقة من خلال تخصيص 50 سريراً إضافية بواقع 35 سريراً للرجال و15 سريراً للنساء لاستقبال الحالات وتقليل التكدس بأقسام طوارئ هذه المستشفيات استشعاراً بالمسؤولية المشتركة بين منشآت وزارة الصحة.

وتابع: سيتم العمل بهذه المرحلة فور الانتهاء من عمليات الترميم بالمستشفى، مشيراً إلى أنه بعد تنفيذ المراحل الثلاث سترتفع نسبة أسرّة الدخول بالمستشفى إلى 110%، ما من شأنه زيادة استيعاب الحالات التي تحتاج إلى الدخول وكذلك تقليل فترة الانتظار بقسم الإسعاف والطوارئ.الطائف مستشفى الصحة النفسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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