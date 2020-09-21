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بشكل رسمي.. وزارة الحج تعلن العودة للعمرة تقنياً

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بشكل رسمي.. وزارة الحج تعلن العودة للعمرة تقنياً بشكل رسمي.. وزارة الحج تعلن العودة للعمرة تقنياً
سيتم إطلاق تطبيق يختص بالتقديم من خلاله لأدائها

بشكل رسمي.. وزارة الحج تعلن العودة للعمرة تقنياً

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها ستعتمد مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تقديم الخدمات عالميًا ومحليًا.

وكانت مصادر لـ"سبق" كشفت الأسبوع الماضي بأن البدء في عودة العمرة سيكون قريباً، وفق عدة إجراءات أهمها البدء بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق يختص بالتقديم من خلاله لأداء العمرة، كما يُشترط حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من المستجد عند تقدمه لأداء العمرة، كما أشارت أنه سيتم البدء بالداخل ثم الخارج.وزارة الحج والعمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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