لجنة الشؤون الاجتماعية في "الشورى" تجتمع "عن بُعد"

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استعرضت تقرير وزارة "الرياضة" وهيئة رعاية ذوي الإعاقة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعاً "عن بعد"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وناقش المشاركون في الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

واستعرض المجتمعون مجموعة من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيداً لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يُذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.مجلس الشورى