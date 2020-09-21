أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صور نادرة للمؤسس والملك.. " في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً

Print
صور نادرة للمؤسس والملك.. "السعودية في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً صور نادرة للمؤسس والملك.. " في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً
معرض يضم 200 كتاب مختار ووثائق تاريخية تروي ملامح تأسيس هذه البلاد

صور نادرة للمؤسس والملك..

افتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد، اليوم، معرض في 90 عامًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار بدءاً من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة.

ويضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.

وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختار، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.

وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية