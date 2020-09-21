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معرض يضم 200 كتاب مختار ووثائق تاريخية تروي ملامح تأسيس هذه البلاد

افتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد، اليوم، معرض السعودية في 90 عامًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار بدءاً من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة.

ويضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.

وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختار، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.

وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.