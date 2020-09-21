أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العمودي المحدودة" تقدّم عروض إطارات "تويو" و"نيكسن" المميزة لليوم الوطني

Print
"العمودي المحدودة" تقدّم عروض إطارات "تويو" و"نيكسن" المميزة لليوم الوطني "العمودي المحدودة" تقدّم عروض إطارات "تويو" و"نيكسن" المميزة لليوم الوطني
بمراكز الشركة حول المملكة.. يشمل العرض خدمات مجانية مميزة للعملاء

قدمت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة، عروضها احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية الـ 90 وهي عِبارة عن خصم 20 % على الإطارات إنتاج عام 2020، وسعر ثابت 90 ريالاً لخدمة وزن الأذرعة، وذلك بمراكز شركة العمودي المحدودة حول المملكة، علماً أن عرض الوزن متوفر حسب المراكز التي يتوافر فيها خدمة الميزان، والعرض صالح للفترة من 19 سبتمبر إلى 24 سبتمبر 2020م.

العرض يشمل خدمات مجانية مميزة للعملاء، مثل: (عضوية المساعدة على الطريق عند شراء ٤ إطارات، وتعبئة غاز النيتروجين وتركيب وترصيص الإطارات).

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، أُسّست عام 1954م، ولديها 16 مركزاً تابعاً للشركة حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.

للتواصل عبر الواتساب على الرقم التالي: 0533902200.شركة سعيد محمد العمودي المحدودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية