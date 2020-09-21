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تستخدم أشجار الأثل.. ضبط مصانع للتفحيم واستخراج القطران بالقنفذة

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بالمخالفة لنظام البيئة وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق العمالة المتورطة

تستخدم أشجار الأثل.. ضبط مصانع للتفحيم واستخراج القطران بالقنفذة

ضبطت الفِرَق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، قيام مجموعة من العمالة المجهولة باقتلاع أشجار من نوع الأثل بغابات بمركز كنانة بمحافظة القنفذة وعمل مصانع لاستخراج القطران منها وبيعه؛ مخالفة بذلك النظام العام للبيئة.

وباشرت لجنة من الفِرَق الميدانية لمراقبة الغابات، ومركز كنانة، وبلدية حلي، ولجنة التعديات، إزالة وتدمير تلك المواقع بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية، ويجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات في بيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات؛ لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

تستخدم أشجار الأثل.. ضبط مصانع للتفحيم واستخراج القطران بالقنفذة

تستخدم أشجار الأثل.. ضبط مصانع للتفحيم واستخراج القطران بالقنفذة

وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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