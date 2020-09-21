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"يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي

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"يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي "يونا" ينظم ورشة عمل افتراضية عن مستقبل الإعلام الرقمي بدول التعاون الإسلامي
أكتوبر المقبل.. باللغة العربية ومترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية عبر "زووم"

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في السابع من أكتوبر المقبل، ورشة عمل افتراضية عبر برنامج ZOOM بعنوان: "مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا" لمنسوبي وكالات الأنباء الأعضاء ومنسوبي الهيئات الإذاعية والتليفزيونية والإعلاميين بالصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، بالشراكة مع كل من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو".

ويقدم الورشة خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار، باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عُقد في 16 مايو الماضي برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحت عنوان: "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا".منظمة التعاون الإسلامي يونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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