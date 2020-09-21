الإمارات.. اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان بشكل دائم

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لتوفير أساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية

أصدر ممثل إمارة عجمان بالإمارات، قرارًا بشأن اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان؛ على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويتم تطبيق النظام بشكل دائم في كل الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل، والموظفون الخاضعون لفترة الاختبار.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد حدد النظام أنواع العمل عن بُعد حيث ينقسم إلى نوعين، الأول كلي ويمكن للموظف تأدية مهام عمله وواجباته الموكلة إليه بشكل كامل من خارج مقر الجهة الحكومية وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق هذا النظام.

أما النوع الثاني فهو جزئي حيث يمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مقر الجهة الحكومية وخارجها بنسب محددة، وقد يكون ذلك لبعض الساعات في اليوم، أو بعض الأيام في الأسبوع، أو بعض الأسابيع في الشهر، أو بعض الأشهر في السنة، أو لتنفيذ مشاريع أو مبادرات محددة خلال فترة معينة من خارج مقر الجهة الحكومية التابع لها الموظف؛ وذلك وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون أو وفق نظام العمل عن بُعد.

وأجاز النظام لكل جهة حكومية تطبيق نوع العمل عن بُعد الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها بحسب طبيعة وحجم أنشطة العمل فيها، ونوعية الخدمات التي تقدّمها، ومنهجية تحقيق الأهداف.

ويهدف نظام العمل عن بُعد إلى وضع آلية ومنهجية موحدة ومعتمدة لتطبيق العمل عن بُعد لموظفي الجهات الحكومية، وتوفير أنظمة عمل حديثة، وخلق فرص في القطاعات الحكومية لاستقطاب فئات جديدة من الكفاءات البشرية، وتوفير خيارات وأساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية.الإمارات