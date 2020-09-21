أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي.. تحديات كبيرة في نظامهم العدلي

Print
الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي.. تحديات كبيرة في نظامهم العدلي الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي.. تحديات كبيرة في نظامهم العدلي
تقريرها أشار إلى عدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية

الأمم المتحدة تطالب قطر بوقف الاحتجاز التعسفي.. تحديات كبيرة في نظامهم العدلي

ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، زيارة الفريق الأممي العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة.

وأكد التقرير، وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري يتعلق بالاحتجاز التعسفي، وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية، أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة.

وأدان التقرير الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي في قطر قبل المحاكمات، وأن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي للحرية.

وأوضح التقرير أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يُحتجزون في قطر بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون، وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف؛ مما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة.

وطالَبَ التقرير القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية؛ داعيًا قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وسَن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية