أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مسؤول عسكري إسرائيلي يلوح بإمكانية اغتيال حسن نصر الله

Print
مسؤول عسكري إسرائيلي يلوح بإمكانية اغتيال حسن نصر الله مسؤول عسكري إسرائيلي يلوح بإمكانية اغتيال حسن نصر الله

جي بي سي نيوز:- لوح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام، بإمكانية اغتيال الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله “في ظروف معينة”.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية نشرتها، مساء الجمعة، سئل خلالها: “هل يجب أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال؟”.

وأجاب برعام، وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا: “نعم في ظل ظروف معينة (لم يوضحها)”، مستدركا أنه “في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير”.

وتابع: “يحتاج نصر الله دائما إلى معرفة أن المخبأ مكان جيد، يحتاج إلى البقاء هناك، ويحتاج أيضا إلى معرفة أنه لا يوجد مكان لا يمكن العثور فيه على شخص”.

وقال برعام في رده على سؤال حول عدم وجود جنود إسرائيليين في المنطقة الحدودية خوفا من أن يكونوا هدفا لحزب الله: “هناك دوريات مدرعة وليست سيارات جيب عادية”.

وأضاف أن “هناك دوريات تدخل وتخرج. ليس علي أن أتصرف كالأحمق. يريد (نصر الله) قتل جندي إسرائيلي، ولا أنوي السماح له بذلك”.

وأضاف أنه حال تمكن “حزب الله” من قتل جنود إسرائيليين “فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان”.

ودعا برعام نصر الله إلى “التصرف بعقلانية وألا يعترف بأثر رجعي بأنه أخطأ في تقييم الرد الإسرائيلي كما حدث له عام 2006”.

وزعم أنه “يعمل قدر المستطاع من أجل منع التصعيد، خاصة وأن آلاف المتنزهين الإسرائيليين يتجولون في الشمال والأعمال مزدهرة هناك”.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، منذ فترة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين.

وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة جماعة “حزب الله”، حليفة النظام السوري وإيران، التي تعتبرها تل أبيب العدو الأول لها. (الأناضول)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%

الملك : السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

الملك : السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مبني على حل الدولتين

الحريري: قررت مساعدة اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

الحريري: قررت مساعدة اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

شبكة عيون الإخبارية