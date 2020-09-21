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23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف

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23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف 23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف
تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 23821 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إذ تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث إن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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