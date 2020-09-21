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بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 07:15 مساءً
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
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8 الصبح - تعليق سامح عيد "الباحث في شؤون الحركات الإسلامية" على فشل دعوات الإخوان للتظاهر أمس
DMC
DMC
الاثنين 21 سبتمبر 2020 11:43 صباحاً
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