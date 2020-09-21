"العواد": التنظيم الموحد لبيئة العمل يحفظ حقوق عاملي القطاع الخاص

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قال: يضمن مراعاة الكرامة ضد التعديات والتمييز والضغط على الحرية

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن التنظيم الموحد لبيئة العمل الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يساهم في تحقيق المساواة، وحفظ الحقوق الإنسانية للعاملين في القطاع الخاص من التعديات والتمييز والضغط على حرية الفرد.

وأشار "العواد" عبر تغريدة له اليوم إلى أن هذا التنظيم يضمن مراعاة كرامة الإنسان، ويرفع من جاذبية بيئة العمل في المملكة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل؛ وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل؛ حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان