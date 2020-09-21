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النفط تنخفض.. برنت عند 42.81 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تنخفض.. برنت عند 42.81 دولارًا للبرميل النفط تنخفض.. برنت عند 42.81 دولارًا للبرميل
العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعت بنسبة 0.95%

أسعار النفط تنخفض.. برنت عند 42.81 دولارًا للبرميل

انخفضت النفط، اليوم الاثنين، بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا؛ في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المخاوف بشأن مستقبل الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو (مكة المكرمة)، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بنسبة 0.95% إلى 40.72 دولارًا للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 42.81 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي: إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رفعًا جزئيًّا لحالة القوة القاهرة؛ لكن لم يتضح بعدُ متى سيُستأنف الإنتاج بالضبط.

ووفق " اليوم" قال المحللون لدى "ANZ" في مذكرة اليوم: "لن تتحمل السوق دخول مزيد من الخام"، في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

بدوره، قال إدوراد مويا، كبير محللي السوق في"أواندا" للاستشارات: "من الصعب التحمس لتحسن الطلب على الخام؛ بينما تتزايد الإصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا؛ فضلًا عن المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تكون مُعرّضة لموجة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء".

وأضاف: "حتى إذا لم يعد الإنتاج الليبي، وهدأت حدة موسم الأعاصير؛ فإن أسعار النفط لن تتخلص من توقعات تراجع الطلب".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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