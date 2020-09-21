تحذير "هام وعاجل" بشأن الفيضان يثير قلق أهالي البحيرة.. ووكيل الري يوضح

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

سادت حالة من القلق بين أهالي في محافظة البحيرة، خاصة المناطق الواقعة على ضفاف النيل، بعد إطلاق تحذير رسمي باحتمالية ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام الـ3 المقبلة بسبب الفيضان، وغرق مساحات من أراضي طرح النهر.

وخاطب التحذير واضعي اليد في مراكز كوم حمادة، إيتاي البارود، شبراخيت، الرحمانية، المحمودية، ورشيد، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية، والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي طرح النهر ملك الدولة، والمتعدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غمرها بالمياه بسبب الفيضان.

وجاء نص المنشور: "في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان".

واختتم التحذير بعبارة جاء فيها "مع اعتبار التحذير هام وعاجل".

من جانبه قال وكيل وزارة الموارد المائية والري في محافظة البحيرة، المهندس عامر شكري، أهالي المحافظة، إن هذا التحذير إجراء دوري متكرر تصدره حماية النيل، في موسم الفيضان، نتيجة الموازنات التي تجريها الوزارة، بعد قياس منسوب المياه، وتحديد الاحتياجات.

وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأراضي المهددة بالغرق من طرح النهر، هي في الأساس ملكية لوزارة الري، تعرضت للتعديات بالبناء والزراعة من قبل بعض الأهالي، وبالرغم من هذه التعديات ترسل حماية النيل تحذيراتها إلى الإدارات الزراعية والمحليات، لتنبيه المزارعين بحدوث زيادة متوقعة في منسوب المياه، لتفادي الخسائر.

يشار إلى أن عشرات الأفدنة الزراعية من أراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة تعرضت للغرق، مطلع الشهر الجاري، نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

