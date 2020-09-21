في رسالة تشجيعية.. رئيس "تسلا" يتوقع مبيعات قياسية خلال الربع الثالث

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"ماسك": فرصة لتسجيل ربع عام قياسي من حيث عدد العربات التي ستسلم

وجّه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، رسالة تشجيع إلى موظفي وعمال الشركة، يطالبهم فيها بإنتاج وبيع أكبر عدد ممكن من السيارات قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي في 30 سبتمبر الحالي؛ بحسب ما نشرته "الألمانية".

وقال "ماسك" في رسالة لموظفي وعمال الشركة، وجهها إليهم عبر البريد الإلكتروني الداخلي أمس الأحد: "لدينا فرصة لتسجيل ربع عام قياسي من حيث عدد العربات التي سيتم تسليمها؛ لكن علينا العمل بجد لتحقيق ذلك.. هذا أكبر عدد من السيارات المطلوب تسليمها يوميًّا حتى الآن".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تسلا تنتج السيارات من طراز موديل إس وإكس وموديل 3 وموديل واي في مصنعها بمنطقة فيرمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتنتج السيارة موديل 3 في مصنعها العملاق في مدينة شنغهاي الصينية.

ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية السنوية غدًا. كما من المقرر أن تعقد أول اجتماع للمستثمرين تحت اسم "يوم البطارية".

وقال "ماسك" في رسالته: "من فضلكم اجعلوا تسليم السيارات أولويتكم المطلقة... من المهم للغاية أيضًا المحافظة على أقصى إنتاج للمصنع خلال الأيام العشرة المتبقية (من الربع الثالث). فهذا أمر حيوي بالنسبة لسوق كاليفورنيا".

وأشارت بلومبرج إلى أن "ماسك" اعتاد توجيه رسائل في نهاية كل ربع سنة إلى الموظفين للمطالبة بزيادة الإنتاجية، إلى جانب توجيه إشارة للمستثمرين.

وكانت "تسلا" قد سجلت أكبر عدد سيارات تم تسليمها خلال ثلاثة أشهر في الربع الأخير من 2019 عندما سلمت 112 ألف سيارة؛ وذلك قبل تفجّر جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي وبخاصة على البنود غالية الثمن مثل السيارات.

وتأمل "تسلا" في تسليم نصف مليون سيارة خلال العام الحالي؛ في حين أنها لم تسلم أكثر من 179 ألف سيارة تقريبًا خلال النصف الأول من العام.