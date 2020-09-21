أخبار عاجلة

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق

Print
إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق
مع توجّه أنظار المستثمرين صوب اجتماع البنك المركزي

إلى القاع .. الليرة التركية في أدنى مستوى لها على الإطلاق

تراجعت العملة التركية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، عند 7.58 ليرة مقابل الدولار.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وبحسب رويترز، فإنه في الساعة 06:52 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند 7.5775 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي حتى الآن.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

شبكة عيون الإخبارية