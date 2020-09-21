صورة أوباما أكدتها.. اكتشاف ثغرة في "خوارزميات" تويتر تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا

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خبير التشفير "مات بلايز": تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة "تويت ديك"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة في خوارزميات منصة التدوين المصغر "تويتر"، التي تُظهر تحيزًا عرقيًّا محتملًا للمنصة.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تويتر أقرت بصورة جزئية، بخطأ "الخوارزميات" الخاصة بها.

ونقل الموقع عن ليزا كيلي، المسؤولة في منصة "تويتر"، أن الشركة ستقوم بمراجعة الخوارزميات وضبطها من جديد.

وظهر الموضوع عندما كشفه مهندس التشفير، توني أرشييري، الذي أظهر أن خوارزمية تويتر متحيزة في تحديد أولويات الصور، عندما حاول إرفاق صور لباراك أوباما وميتش ماكونيل بالتغريدات.

وظهر في تلك التغريدات أن تويتر أظهرت صورة ماكونيل حصريًّا؛ بينما لم تظهر صورة أوباما إلا عندما قلب أرشييري ألوان الصورة؛ بحيث جعل لون بشرة أوباما بيضاء.

ولاحظ أيضًا خبير التشفير، مات بلايز، أن تلك الأولوية مختلفة بصورة كبيرة عبر خدمة "تويت ديك"، التي ظهرت أكثر حيادية من إصدار "تويتر" العادي.تويتر الخوارزميات