أخبار عاجلة

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعزيزاً للمخزون.. "الحبوب" ترسي 540 ألف طن شعير على مناشئ عدة

Print
الدفعة 6 من "الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود و الأمريكتين باستثناء كندا"

تعزيزاً للمخزون..

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنها أتمت إجراءات ترسية استيراد كمية (540,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له، اليوم، أنه تمت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (7) شحنات كميتها (420,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع شحنتين كميتهما (120,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (نوفمبر - ديسمبر 2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (5) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني على الرابط التالي:

http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً

انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً

ممنوع ارتداء الكمامات لـ3 فئات في المدارس ..وأسعار الذهب تواصل التراجع بالأسواق

ممنوع ارتداء الكمامات لـ3 فئات في المدارس ..وأسعار الذهب تواصل التراجع بالأسواق

مساء dmc - مساء dmc يتابع توافر مصل الإنلفونزا الموسمية وأسعاره ورأي المواطنين

مساء dmc - مساء dmc يتابع توافر مصل الإنلفونزا الموسمية وأسعاره ورأي المواطنين

سعر الذهب يتهاوى بمصر تراجع أسعار المعدن النفيس بسوق الصاغة بمقدار 93 جنيها فى 49 يوما

سعر الذهب يتهاوى بمصر تراجع أسعار المعدن النفيس بسوق الصاغة بمقدار 93 جنيها فى 49 يوما

شبكة عيون الإخبارية