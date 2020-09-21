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بريدة.. عملية نوعية تنهي معاناة مريض باستئصال ورم بالمنظار

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بريدة.. عملية نوعية تنهي معاناة مريض باستئصال ورم بالمنظار بريدة.. عملية نوعية تنهي معاناة مريض باستئصال ورم بالمنظار
أجراها فريق متخصّص بمستشفى الملك فهد.. المريض صحته جيدة

بريدة.. عملية نوعية تنهي معاناة مريض باستئصال ورم بالمنظار

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، ممثلاً في قسم الأشعة التداخلية من إجراء عملية نوعية لسد الشريان المغذي لورم وعائي مفصص حتى تم استئصال الورم عبر المنظار، وذلك لمريض كان يعاني نزيفاً أنفياً متكرراً وانسداداً في فتحة الأنف اليمنى مع تشوّه في الشكل الخارجي للأنف.

وتم استقبال الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل لها وتحديد نوعية التشخيص للمريض، قرر خلالها الفريق الطبي إجراء هذه العملية عبر الأشعة التداخلية، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح ، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة -بفضل الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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