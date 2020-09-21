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"أمانة مكة" تعتمد 7 مكاتب هندسية وتوقف 55 مكتباً مخالفاً

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"أمانة مكة" تعتمد 7 مكاتب هندسية وتوقف 55 مكتباً مخالفاً "أمانة مكة" تعتمد 7 مكاتب هندسية وتوقف 55 مكتباً مخالفاً
"باقديم": نعمل على تطوير الخدمات الهندسية وفقاً لآلية التصنيف

كشفت وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدّسة عن اعتماد 7 مكاتب هندسية جديدة، وإيقاف 55 مكتباً، وتنفيذ 35 جولة رقابية، أسفرت عن ضبط 14 مخالفة بالمكاتب الهندسية بمكة المكرّمة، خلال الفترة من تاريخ 21-7-1441هـ حتى 1-2-1442هـ.

وأوضحت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء باقديم، أنَّ أمانة العاصمة المقدّسة تعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداءٍ يرتقي بالعاصمة المقدّسة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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