أخبار عاجلة

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة

Print
"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الرياض والشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

شبكة عيون الإخبارية