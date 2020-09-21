أخبار عاجلة

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الصحة البريطاني يؤكّد: نسير باتجاه خاطئ في مكافحة جائحة كورونا

Print
وزير الصحة البريطاني يؤكّد: نسير باتجاه خاطئ في مكافحة جائحة كورونا وزير الصحة البريطاني يؤكّد: نسير باتجاه خاطئ في مكافحة جائحة كورونا
قال: بلادنا وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة الفيروس

وزير الصحة البريطاني يؤكّد: نسير باتجاه خاطئ في مكافحة جائحة كورونا

أكّد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك؛ أن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة ، فيما اعتبر كبير أطباء إنجلترا، كريس ويتي؛ أن المملكة تسير باتجاه خاطئ في مكافحة الجائحة.

وقال هانكوك، في تصريح صحفي أدلى به الأحد: "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار. وهو إما أن يتبع الجميع القواعد.. أو سنضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وشدّد هانكوك، في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، على أن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية خيار مطروح، وأضاف: "لا أستبعد الأمر.. لا أريد أن يحدث ذلك".

من جانبه، اعتبر ويتي، في نص خطاب صحفي من المخطط أن يلقيه اليوم الإثنين، حسبما نقلته وكالة "PA"، أن "التوجه في بريطانيا يشير إلى الاتجاه خاطئ، ونحن في نقطة حرجة للجائحة".

وأضاف كبير أطباء إنجلترا: "ننظر في الإحصائيات لكي نفهم كيف يمكننا السيطرة على انتشار الفيروس قبيل شتاء صعب جداً".

وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلاً حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكداً أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.بريطانيا فيروس كورنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية