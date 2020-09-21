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سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
"كواليس تكشف لأول مرة من إجابات ك. عبد الظاهر السقا على أسئلة إبراهيم فايق في .. "السبورة
فيديو
ON Sport
الاثنين 21 سبتمبر 2020 02:41 صباحاً
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