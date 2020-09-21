يعرض في رمضان.. إنتاج أول مسلسل في الوطن العربي عن علوم الفضاء

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

احتفل مكتب تايكو بوكالة الفضاء المصرية، بتوقيع عقد مسلسل الرسوم المتحركة "حلم الفضاء" مع شركة "أنيميشن بلس" للإنتاج الفني، برعاية الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ودعم مكتب التايكو الرئيسي بأكاديمية البحث العلمي.

ومثّل وكالة الفضاء، المهندسة إيمان الإمام مدير مكتب التايكو بالوكالة، وعمرو عادل المدير التنفيذي للشركة انيميشن بلس.

ويعد مسلسل "حلم الفضاء" أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء من خلال مغامرات شيقة ومثيرة، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل.