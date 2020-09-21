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تعرَّف على "البروفيسور العمري" الذي كلفه وزير التعليم برئاسة جامعة طيبة

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تعرَّف على "البروفيسور العمري" الذي كلفه وزير التعليم برئاسة جامعة طيبة تعرَّف على "البروفيسور العمري" الذي كلفه وزير التعليم برئاسة جامعة طيبة
إضافة إلى عمله إثر انتهاء فترة تعيين "السراني" رئيسًا للجامعة

تعرَّف على

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وكيل جامعة طيبة، الأستاذ الدكتور سلطان بن زيد العمري، بالقيام بعمل رئيس الجامعة إضافة إلى عمله؛ وذلك إثر انتهاء فترة تعيين الدكتور عبدالعزيز السراني رئيس ‫جامعة طيبة.

الأستاذ الدكتور سلطان العمري حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة (1430هـ - 2009)، والماجستير في التحليل العددي من جامعة الملك عبدالعزيز (1422هـ - 2002م)، والبكالوريوس من كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز - المدينة المنورة (1413هـ - 1993م).

وتولي العمري العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية؛ إذ عمل وكيلاً لجامعة طيبة منذ ثلاث سنوات، ووكيل جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف، وأمين مجلس الجامعة، وعضوًا في مجلس وقف جامعة طيبة، وعضوًا في مجلس إدارة شركة وادي طيبة. كما عمل أيضًا عميدًا لكلية العلوم التطبيقية، ثم عميدًا لكلية العلوم، ومساعدًا لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

كما ترأس العديد من اللجان داخل الجامعة وخارجها، وشارك في العديد من المشاركات والمؤتمرات العلمية، وله عددٌ من الأبحاث العلمية المميزة المنشورة، وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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