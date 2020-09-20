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سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
قصة أب عذب أطفاله وأجبرهم على شراء المخدرات نكاية فى زوجته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 20 سبتمبر 2020 11:52 مساءً
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