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"القصبي" يثني على قدرات "التويجري" متمنياً له الفوز بقيادة منظمة التجارة العالمية

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"القصبي" يثني على قدرات "التويجري" متمنياً له الفوز بقيادة منظمة التجارة العالمية "القصبي" يثني على قدرات "التويجري" متمنياً له الفوز بقيادة منظمة التجارة العالمية
تمنى له عبر تغريدة التوفيق في المرحلة الثانية من الانتخابات

أثنى وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على ما يمتلكه الدكتور محمد التويجري من خبرات عملية وقيادية تمكنه من قيادة مرحلة جديدة من التميز، متمنياً له التوفيق في المرحلة الثانية من انتخابات منظمة التجارة العالمية الحالية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قال فيها: "كل التوفيق لأخي معالي محمد التويجري في المرحلة الثانية من انتخابات مدير عام منظمة التجارة العالمية"، مضيفاً أنه "ملم بالتحديات التي تواجهها المنظمة، ويمتلك خبرات عملية تمكّنه من قيادتها إلى مرحلة جديدة من التميز".

يشار إلى أن مرشح محمد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تأهل للمرحلة الثانية من الانتخابات في إحدى أهم المنظمات التجارية المهمة، في ظل قيادة السعودية لمجموعة العشرين، وسعيها للنهوض بالتجارة العالمية، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية في مجال الطاقة وغيرها، خاصة مع ما تعيشه المنطقة من اضطرابات اقتصادية.

وكان مرشح السعودية لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، قدَّم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة قبل شهرين ليدخل بذلك المنافسة على شغل المنصب إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، من كل من: ، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.


ويتطلع "التويجري" إلى قيادة المنظمة، وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات، وتفعيل مسارات المفاوضات، مع الاعتماد على آلية للحوكمة، ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.منظمة التجارة العالمية محمد التويجري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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