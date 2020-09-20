أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

Print
المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 101743 بينهم 80732 متعافياً

المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

سجلت المملكة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 35 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830 شخصاً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

شبكة عيون الإخبارية