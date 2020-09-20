أمريكا توقِّع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا بسبب علاقتهم ببرنامج إيران النووي

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مسؤول أمريكي قال إن طهران ربما تملك مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية

أكدت الولايات المتحدة اليوم الأحد أن إيران تمتلك مواد، تمكِّنها من صناعة قنبلة نووية نهاية العام. فيما أعلنت توقيع عقوبات على 24 شخصًا وكيانًا على علاقة ببرنامج إيران النووي، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أكد مسؤول أمريكي كبير اليوم الأحد أن واشنطن ستفرض عقوبات على أكثر من 24 شخصًا وكيانًا؛ شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تعتقد أن إيران ربما تملك مواد انشطارية، تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

وكشف أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، سيُصدر أمرًا تنفيذيًّا غدًا الاثنين، يسمح لأمريكا بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في الأسلحة التقليدية مع إيران. مشيرًا إلى أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون بشأن مشروع الصواريخ بعيدة المدى.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد على لسان مايك بومبيو، وزير الخارجية، تفعيل آلية "سناباك"، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذَّرت من أنها ستحاسب المخالفين لها.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: "إن العقوبات المعاد فرضها على إيران تشمل تمديدًا مؤقتًا لحظر الأسلحة". داعيًا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى "الالتزام بالعقوبات المعاد فرضها على إيران".

يُذكر أن "سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.