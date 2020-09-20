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سوء الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

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الأهالي يناشدون الجهات المختصة بالتدخل بتوفير أبراج إضافية أو تقوية الحالية

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

يعاني سكان مركز البحرة والقرى التابعة له، والتابع لمحافظة المويه، من سوء تغطية الاتصالات لديهم؛ ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد, بالإضافة لعدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية، بحسب شكاوى الأهالي.

وناشد الأهالي الجهات المختصة بضرورة معالجة المشكلة التي تعانيها المنطقة بتوفير أبراج إضافية أو تقوية البرج الحالي, وإنهاء معاناتهم من تعطل الشبكة بدلاً من ذهابهم لأماكن بعيدة للقيام بمهامهم, في حين لا يتمكن كبار السن والمرضى للسفر لمسافات بعيدة من القيام بهذه المهام, والتي وفرتها لهم الجهات الحكومية والخاصة للتسهيل عليهم وعدم تكبدهم مشقة الطريق والانتظار.

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

سوء شبكة الاتصالات يمنع طلاب قرى شمال المويه من الدراسة عن بُعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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