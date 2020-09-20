أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من

Print
"كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من روسيا "كورونا" يتسلل إلى الصين على عبوات حبار مستورد من
دعت المشترين إلى إجراء الفحص

أعلنت السلطات الصحية في مدينة فويي بإقليم جيلين شمال شرق الصين، اليوم (الأحد)، أنها رصدت المستجد على عبوة حبار مستورد، وحثت كل من قام بشرائه على الخضوع لفحص الفيروس.

وبيّن مكتب الصحة في مدينة فويي، على حسابه الرسمي على موقع وي تشات، أن إحدى تلك العبوات وصلت إلى المدينة عبر تشانغتشون عاصمة الإقليم.

ودعا المكتب ممن اشتروا الحبار المستورد من متجر محلي لبيع المأكولات البحرية المجمدة في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس (آب) وتناولوه، بأن يبلغوا سلطات الحي ويسعوا للحصول على فحص "كوفيد-19"، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، أوضح مكتب مدينة تشانغتشون للحماية من "كوفيد-19" أن الحبار جرى استيراده من من خلال شركة في مدينة هانتشون وجُلب إلى عاصمة الإقليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية