أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

Print
رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
تحتاج ما بين 6 و10 ملايين فحص يوميًّا

رقم قياسي.. أمريكا أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا لـ

أجرت الولايات المتحدة أكثر من مليون اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًّا في عدد الاختبارات التي تجري خلال يوم واحد.

وأوضح مشروع رصد مرض "كوفيد-19" التطوعي اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة أجرت مليونًا و61.411 اختبارًا أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ويرى خبراء أن أمريكا تحتاج لما يتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين اختبار يوميًّا من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أدّى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة

شبكة عيون الإخبارية