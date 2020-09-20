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مصراوي Masrawy



(مصراوي):

تطلق وزارة الدولة للإعلام، المرحلة الثانية من مبادرة "خبر في صورة" تحت شعار "مصر بعيون مصرية" للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق يوم 27 من الشهر الحالي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، بالإضافة إلى أنها تستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة الدولة للإعلام، فتح باب التقدم للمبادرة عن طريق إرسال الصور على البريد الإلكتروني التالي: WPD@smoinfo.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن شروط بالمسابقة تتمثل في الآتي:

- المسابقة مفتوحة لكافة المواطنين من الإناث والذكور.

- أن تكون الصور المشاركة تم تصويرها داخل جمهورية مصر العربية خلال العام.

- يمنع منعًا باتًا أي تعديل في الصورة يغير من عناصرها مثل تركيب عنصر خارجي أو إزالة عنصر من الصورة بأدوات البرامج المختلفة حتى لو كان عنصر لا يغير المعنى العام، ويسمح بالقص وتعديل الألوان والإضاءة بما لا يغير معنى الصورة أو مضمونها أو يؤثر على عناصرها.

- يحق لكل مشترك الاشتراك بعدد 5 صور كحد أقصى.

- ترسل الأعمال المشاركة بحجم كبير وواضح حتى يمكن تحكيمها وطبع الفائز منها في المعرض العام.

- لا يسمح بإرسال صور عليها علامة مائية أو إمضاء المتسابق.

- اشتراكك في المسابقة هو تعهد منك بأنك صاحب الملكية الفكرية للأعمال المقدمة.

- أن تتناول الأعمال المقدمة القضايا المطروحة من منظور إبداعي.

- يتم بدأ استلام الأعمال منذ لحظة نشر هذا الإعلان.

- لن يتم النظر إلى أي صور يتم إرسالها عبر رسائل الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تقييم الصور من قبل لجنة تحكيم متخصصة في فنون التصوير الصحفي، يترأسها المصور الكبير "عبدالوهاب السهيتي" كبير مصوري الأهرام، وتضم كل من حسام دياب من أهم المصورين الصحفيين المصريين ومدير تحرير مؤسسة "أونا"، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة "الشروق"، على أن يتم اختيار أفضل 5 صور ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية نشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة.