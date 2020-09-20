﻿متظاهرون ألمان يطالبون "الأوروبي" بالسماح بدخول المهاجرين العالقين في اليونان

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دعوا حكومتهم إلى اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات

طالب محتجون في برلين اليوم (الأحد)، دول الاتحاد الأوروبي بالسماح بدخول المهاجرين العالقين في مخيمات يونانية، قبل أن يطرح الاتحاد مقترحات هذا الأسبوع، حول كيفية المساعدة على إثر حريق في أحد المخيمات، ترك 12 ألف مهاجر دون مأوى.

ودعا المحتجون في وسط برلين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، وفقًا لـ "رويترز".

ورفع نحو 5000 شخص، وهم يضعون الكمامات تماشيًا مع قواعد مكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتات عليها شعارات "لدينا مساحة! ماذا يجب أن يحدث أيضًا؟ أخلوا موريا الآن!" و"عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي" و"دور إيواء لا سجون".

وسلط الحريق الضوء على الأساليب المتباينة، في تعامل دول أوروبا مع أزمة استمرت لعدة سنوات، وشهدت وصول ما يزيد على مليون مهاجر إلى شواطئها، غالبًا على متن سفن متهالكة، بعد الفرار من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وخارجه.

وبعد الحريق الذي اندلع في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري، وافقت ألمانيا على استقبال 1.553 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في الجزر اليونانية.

وعلى الرغم من الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع مقترحات جديدة حول الهجرة، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على سماح أنجيلا ميركل بدخول 1.2 مليون مهاجر إلى ألمانيا، لم ينجح التكتل حتى الآن في الاتفاق على سياسة لجوء مشتركة.