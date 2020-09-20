250 ألف طالب وطالبة في 1831 مدرسة بالطائف يحتفون بيوم الوطن الـ 90

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بفعاليات وطنية متنوعة وأنشطة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة

بدأ أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في 1831 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف صباح اليوم احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، تحت شعار "همة حتى القمة"، والذي يوافق الأول من الميزان 23 سبتمبر 2020.

وتفصيلاً، يأتي هذا الاحتفال بالذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، كما هو الحال في كل عام من منطلق تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الدينية، وتأكيد البيعة ومشاعر الولاء لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، ولتأصيل القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيراً بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقاً من ترسيخ معاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وانطلق برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "همة حتى القمة" من اليوم الأحد وتستمر حتى العاشر من هذا الشهر، بفعاليات وبرامج وأنشطة عن بُعد، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة وشبكات التواصل المتاحة.

وأعدت الإدارة العامة للتعليم خطة برامجية متكاملة لهذه المناسبة، سيتم تنفيذها عن بعد في المدارس على المنصات المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصحية.

وفي هذا الإطار نظمت إدارتا النشاط الطلابي "بنين، وبنات" عدداً من الفعاليات والأنشطة، تتضمن برامج متنوعة، شملت مسابقات طلابية وتطوعية، وبرامج تدريبية، وذلك من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، كما تتناول الفعاليات عرض جهود المملكة في حفظ الأمن، وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، ودور المملكة الإنساني حيث شملت مساعداتها كل أنحاء العالم في جميع الجوانب الإنسانية المعنوية منها والمادية، إلى جانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

ومن جهته، رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي كافة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 90 .

وقال اللهيبي إن المملكة العربية السعودية خلال تسعة عقود شهدت نقلة نوعية في كافة المجالات من خلال تنمية الإنسان والمكان ، كانت باكورتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – عندما وحّد الوطن تحت راية التوحيد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ، وجمع أبناء الوطن من البادية والحاضرة على أرض واحدة ،لا يستطيع العدو شقّ صفّه المترابط ، مما جعل الخطوات والقفزات في الانجازات البشرية للمواطن السعودي على مر تلك العقود محل اهتمام شعوب العالم ولله الحمد .

وأضاف أن وزارة التعليم جعلت من الاحتفاء باليوم الوطني 90 مناسبة لترسيخ الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وتعزيز قيم المواطنة وتعميقها لدى منسوبي وزارة التعليم ايماناً منها بأهمية ربط الأبناء بالوطن الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.