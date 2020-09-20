الاتحاد الدولي "فيفا" يمتدح الهلال: ظهرت روح البطل.. وتأهل لدور الـ16

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالروح العالية للاعبي الهلال السعودي، في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الكروي الأول، المشارك في دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إصابة أكثر من 15 لاعباً بفيروس كورونا.



وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تويتر بعد تأهل الهلال لدور الـ16 من المسابقة :" الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ 16 "

وزاد :" رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله مع شاهر خودرو ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة".